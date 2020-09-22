Стал известен календарь Премьер-лиги на очередной тур соревнований.
фото ФК Динамо
22 сентября 2020, 06:55
Сразу два поединка, которые претендуют на звание центрального в пятом туре чемпионата Украины, Десна – Шахтер и Динамо – Заря, будут сыграны в одно и то же время – 17:00, четвертого октября. Соответствующий график утвердила Премьер-лига.
Полностью календарь пятого тура выглядит так:
3 октября (суббота)
14:00 Днепр-1 – Ворскла
17:00 Рух – Львов
19:30 Ингулец – Минай
4 октября (воскресенье)
14:00 Олимпик – Александрия
17:00 Десна – Шахтер
17:00 Динамо – Заря
19:30 Колос – Мариуполь
Телезрители смогут посмотреть матчи на каналах Футбол или УНИАН. Онлайны матчей будут доступны в текстовых трансляциях от Football.ua.