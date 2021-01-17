Украина

Глава селекционной службы Шахтера рассказал о тонкостях своей профессии.

На официальном YouTube-канале донецкого Шахтера было опубликовано интервью с директором департамента селекции "горняков" Жозе Боту, который поделился несколькими интересными фактами о своей работе и обязанностях в данной должности.

Так, португальский специалист по скаутингу считает, что работать в Шахтере намного интересней чем в АПЛ: "В распоряжении английских клубов слишком много денег, поэтому они не являются хорошим местом работы для скаута. Неограниченный ресурс приводит к большому числу ошибок при подборе игроков.

В Шахтере работать интереснее, так как доступных средств не так уж и много, поэтому приходится более глубоко изучать игроков уже на ранних этапах их карьеры. Чем раньше произойдет переход, тем легче будет футболисту приспособиться к Украине или Португалии, а уже потом думать об Англии или Испании".

"Все трансферы — уникальны, — ответил Боту на вопрос о наиболее простом и сложном трансферах за время его работы в Шахтере, — Мы делаем серьезный акцент на работу на рынке Бразилии. Очень сложные условия, ведь у игрока может быть одновременно 5-6 агентов. Нам немного легче с этим справляться, ведь есть концепция, которая сформирована клубом и президентом".

"Работать в Шахтере не так уж и сложно, — заверяет португалец, — потому что мы знаем, к чему стремится президент клуба. Именно поэтому наша задача упрощается, в отличии от той же Бенфики, где постоянно менялся стиль игры. По традиции "горняков", ищем футболистов из Бразилии. К слову, сейчас нам стало немного легче работать с рынком латинской Америки".

Среди сфер интересов своего отдела, Боту предпочитает не акцентировать внимание на топ-лигах мира, усиливая при этом внимание к основным футбольным рынкам планеты более массового характера. "В Бенфике была схожая ситуация", — сказал португалец.

"Курьезов в моем опыте работы с игроками было не так уж и много. Самое сложное — уговорить футболиста из хорошего клуба перейти не в топ-5 чемпионатов Европы. У Шахтера есть хорошие примеры в виде Фреда, Дугласа Косты и Фернандиньо, которые приходили неизвестными широкой публике исполнителя, но уходили затем за большие деньги. Это помогает убеждать сомневающихся кандидатов".

"Паспорт игрока не играет никакой роли при скаутинге. Нам могут быть не столь интересны отдельные рынки, однако на них все равно могут присутствовать качественные исполнители высокого уровня. Хорошим примером являются Манор Соломон и Мохаммед Салах", — ответил Боту на вопрос о том, какого игрока он бы никогда не подписал.

"Коронавирус COVID-19 серьезно поменял наш стиль работы. Нам нужно физическое присутствие на стадионах, а также большое число перелетов, что в нынешних реалиях невозможно. Большие команды сейчас предпочитают находиться на рынке в тени, потому что никто не знает, что будет дальше. Громких переходов практически нет, так как финансы ограничены у всех".

"В Шахтере нужны техничные, умные, умеющие играть на малом количестве пространства игроки. Смотря на эти характеристики, скауты уже начинают работать конкретно с персональными качествами отдельных футболистов", — очертил круг интересов "горняков" на рынке Боту.

"У нас есть особый акцент на фланговых защитниках, — говорит скаут о целях Шахтера относительно отдельных позиций, — Каким-то командам необходимы фулбэки, которые могут хорошо играть в обороне. Здесь, в Шахтере, больше смотрят на атакующие способности футболиста даже в такой амплуа. При этом, вингеры также должны уметь обороняться. Найти таких игроков нелегко, но нам удалось отыскать Додо", — подытожил директором департамента селекции.