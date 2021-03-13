Украина

Football.ua вспомнил некоторых наиболее успешных футболистов из Южной Америки, которые в разное время зажигали в нашем национальном первенстве.

Наверное, нельзя назвать регион, который подарил украинскому футболу такое количество прекрасных иностранных исполнителей, как Южная Америка. Причем иногда эти футболисты проявляли себя и после перехода из нашего чемпионата в топ-клубы Европы. В иных же случаях — всё равно оставались в памяти. Пусть даже локальной. Остаются они там и до сих пор.

В этом тексте мы предлагаем вам подборку одиннадцати лучших, по нашему скромному мнению, пришельцев в УПЛ из теплых латиноамериканских краев. Читатель может оказаться в чем-то с нами не согласен, поэтому дополнения только приветствуются!

Диого Ринкон



Клуб: Динамо (2002-2008)





Талантище с большой буквы, угробивший себя зеленым змием. И забежим наперед: единственный "киевлянин" в нашем списке. Дальше будут одни "харьковчане" и "дончане"!

Диого Ринкон стал одним из первых латиноамериканцев нашего чемпионата, придя в киевское Динамо сразу после смерти легендарного Лобановского. И пусть годы его выступлений в Киеве не были самыми радостными для киевского клуба, лично бразилец остался для украинских болельщиков одним из примеров качественного легионера. Легионера, делающего разницу.

Две у него было беды — выпивал, а в следствие этого и лишнего веса набирал. Предшественники Семина это терпели, а вот к самому Юрию Павловичу достаточно было разок на сборы приехать с пятериком "чужих" кило — и сразу на выход!



Матузалем



Клуб: Шахтер (2004-2007)

Человек, забивший один из красивейших мячей наших клубов в еврокубках, но через несколько месяцев сбежавший в Сарагосу. Да-да, мы про Матузалема и его знаменитый "гол скорпиона" в матче против Севильи. Печальном для донецкого клуба матче против Севильи, так как увенчался он ударом головой в исполнении Палопа.

То, что вытворял на поле этот чудак, не подлежало никаким эпитетам от рядового украинского болельщика. Это сейчас мы уже разбалованы, понимаете ли…

Но ушел он так, что не забыли до сих пор. Давайте скажем прямо: попросту сбежал. Сбежал и с треском проиграл в судах. И если бы было нечто достойное, а так — Сарагоса…

Затем бразилец поиграл еще и в ряде итальянских клубов, а именно Лацио, Дженоа, Болонье и Вероне, а также американском Майами. В 2016-ом году 36-летний Матузалем повесил бутсы на гвоздь.

Фернандиньо



Клуб: Шахтер (2005-2013)

Возможно, лучший легионер в истории нашего чемпионата. Ферна, как по-доброму прозвали его в Донецке, 8 лет верой и правдой служил центру поля Шахтера, а после уже столько же играет в Ман Сити.

Долгие годы этот футболист был вице-капитаном "оранжево-черного" клуба, и формально считался первым среди бразильцев. Забил, к примеру, настоящий гол-шедевр в ворота Базеля — думаем, многие с ходу вспоминают именно тот мяч семерки "горняков". А прощались с ним на Донбасс-Арене как с настоящей легендой — благо, заслужил!

Виллиан



Клуб: Шахтер (2007-2012)

Как вы поняли, речь о том из наших Виллианов, который играл за Шахтер. Поскольку был еще один — выступал за Металлист и немножко принадлежал Заре.

Этот же кучерявый парень вовсе не сразу стал твердым игроком основы "горняков" — уж пару сезонов ему на это дело понадобилось точно. В общем, для шахтеровских (та и для металлистических) латиноамериканцев это было и есть нормальной практикой. Но потом заиграл и стал настоящим ночным кошмаром для всех правых защитников Украины и не только.

В 2012-ом году за Виллиана начали бороться Челси и Манчестер Сити, но он выбрал махачкалинский Анжи имени Роберто Карлос и Самюэля Это'о. Слава всем высшим силам, поиграл он там всего полгода, после чего таки перебрался в стан лондонских "синих".

Жажа Коэльо



Клуб: Металлист (2008-2010, 2013-2015)





"Увидел статистику Жажи, сказал: "Срочно везите его на сборы". Маркевич увидел его, три минуты прошло: "Срочно подписывайте контракт". Он два раза по мячу ударил — сразу понятно, что это топ-игрок". — такую байку об этом бразильском нападающем недавно поведал в интервью нашим коллегам спортивный директор Металлиста Евгений Красников.

Харьковским болельщикам Джексон Коэльо, прозванный коротким именем Жажа, запомнился в первую очередь пушечным голом с левой в ворота Бешикташа. Еще бы — ту игру можно назвать едва ли не самой легендарной в истории харьковского клуба потому, что тогда Металлист впервые в своей истории пробился в групповой этап еврокубка. Хотя шедевры 50-й номер "желто-синих" часто клал — в ворота Динамо в легендарном матче Кубка УЕФА, победный в ворота Кривбасса с центра поля на 90+ в сезоне 2009/2010…

Одна была беда — ночную жизнь бразилец любил… но демонстрировал он такую игру, которая подобные беды перекрывала с головой!

Дуглас Коста и Алекс Тейшейра



Клуб: Шахтер (2010-2015)

В один момент пришли, со временем стали лидерами Шахтера, а затем практически в один момент ушли. Коста, правда, на полгода раньше.

Дальнейшие же карьеры этих футболистов сложились у каждого по своему. Хотя это они просто выбрали разные пути и расставили разные приоритеты — кто-то деньги, кто-то карьеру… И поэтому у одного — Бавария и Ювентус, а у второго — Китай.

В Украине же Дуглас запомнился красивейшими и точными дальними ударами с левой — очень часто это было крайне схоже на голы Арьена Роббена, а Алекс Тейшейра прекрасной игрой на позиции оттянутого форварда. Особо он раскрылся после отъезда Мхитаряна — в первой половине сезона 2015/2015 бразилец забивал прямо таки пачками (22 мяча в 16 матчах), но зимой принял решение уйти туда, куда ушел…

Клейтон Шавьер

Клуб: Металлист (2010-2015)

Знаете, какой интересный момент мы вспомнили во время написания статьи? 3 августа 2010-го года, в матче 3-го тура чемпионата Украины сезона-2010/2011 между Металлистом и Динамо, дебютировали двое латиноамериканцев, игравших на позиции "десятки".

Первый — бразилец Клейтон Шавьер (кстати, он это сделал и под соответствующим номером) в составе харьковчан, второй — аргентинец Факундо Бертольо в составе киевлян. И как по-разному они в нашем чемпионате себя проявили…

Шавьер одно время даже побыл капитаном Металлиста. Благо, это вполне логично — его футбольный интеллект было тяжело поставить под сомнение. А голы Клейтона в ворота Сампдории через себя, в ворота Днепра "ударом Скорипона", в ворота Черноморца с центра поля — это то, что харьковские болельщики не забудут никогда.

В общем, "идейный наследник" у Александра Рыкуна появился что надо. Диспетчер такого же рода гениальности.

Барселлос Фреда Тайсон



Клубы: Металлист (2010-2012), Шахтер (2013 — н.в.)



Тайсон прибыл в Металлист в то же межсезонье, когда и Шавьер. Разве что чуть позже. И тоже быстро стал любимцем харьковской публики.

Хотя с адаптацией, конечно, были проблемы. Адаптировался бразилец к новым реалиям очень сложно, доходило даже до того, что Мирон Маркевич поставил Александру Ярославскому ультиматум: или я, или он. Евгений Красников недавно признался, что в тот момент едва не потерял сознание…

Но за годы в Харькове Барселлос Фреда успел принести Металлисту немало пользы, забил отличный гол в ворота Сампдории (в той же игры, где свой шедевр положил Шавьер), ну а его филигранный удар по воротам Русенборга — это настоящее искусство. Сам ван Бастен бы позавидовал, в его стиле сделано!

Лично же автор этого текста всегда будет вспоминать металлистическую историю Тайсона еще и под углом домашнего матча с Ворсклой в сезоне 2011/2012. Тогда "Металл" реально претендовал на чемпионство, и при счете 2:0 77-й номер команды начал секунд 5-10 крутиться у пустых ворот, в следствие чего потерял мяч, а счет к концу игры благодаря удару через себя Безуса и голу Оберемко стал 2:2…

"Своим" бразилец сразу стал и в Шахтере. Уже в первый год пребывания в донецком клубе он отличился в воротах Манчестер Юнайтед, та и вообще стал одним из ключевых футболистов команды Луческу, который начал использовать новичка на чуть неродной для него позиции — не слева, а в центре под нападающим. Хотя это Тайсону, будем откровенны, не особо мешало.

Однако со временем обнаружились все те же проблемы с характером — постоянные намеки на желание уйти то в Рому с Миланом, то в родную Бразилию, и стоили они ему капитанской повязки. Хотя какие там намеки — прямые заявления… В общем, в этом году желание бразильца будет выполнено — контракт-то заканчивается.

Хосе Эрнесто Соса



Клуб: Металлист (2011-2014)





Единственный аргентинец в нашем списке. Алехандро Гомес, извиняй, но в Украине ты поиграл всего годок!

Хосе Соса же интересен еще вот чем — никто больше из нашего перечня за такое количество топ-клубов не поиграл! А у аргентинца их аж 4 — Бавария и Наполи до Металлиста, и Атлетико с Миланом после! Да, с оговоркой, что игроком основы он не был на Западе толком нигде.

Зато железнее некуда Соса прописался в основе Металлиста. Более того — даже перебрал у Шавьера капитанскую повязку. Его игра всегда нравилась харьковским болельщикам. Хотя трудно с ходу вспомнить, чья игра им в те времена не нравилась…

Ромеро Бонфим Марлос



Клубы: Металлист (2012-2014), Шахтер (2014 — н.в.)



Сборная Украины (2017 — н.в.)





И второй человек в нашем списке, который не уехал из нашей страны до сих пор. Более того, быстрее всего Марлос задержится в Украине дольше Тайсона — по крайней мере, его контракт с "горняками" действует до самого конца календарного 2021-го года. И начинал он, что примечательно, тоже с Металлиста. Протоптанная дорога, для одного только Марсио Азеведо из бразильцев она получилась уж очень неудачной…

В Харькове Марлос долгое время не был игроком основы — еще бы, на его позиции играл сам Хосе Эрнесто Соса, а на противоположном фланге — Тайсон. Однако выходя он не забывал класть в ворота соперников свои фирменные шедевры с левой. Затем, уже закрепившись в основе, Ромеро Бонфим быстро привлек к себе интерес Шахтера, и в 2014-ом году пополнил ряды "оранжево-черной" команды.

Глеб Скрипченко