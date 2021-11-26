Украина

Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.

Начиная с пятницы по понедельник (26-29 ноября) пройдут поединки шестнадцатого тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на матче Александрия — Заря, а за систему ВАР в этой встрече будет отвечать Виктор Копиевский.

Матч Минай — Динамо будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским, а игру Ингулец — Шахтер доверили Денису Шурману. В обоих матчах будет работать система ВАР.

Все назначения:

26 ноября, пятница

19:30 Мариуполь — Львов — Александр Дердо (Черноморск)

27 ноября, суббота

14:00 Минай — Динамо — Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава)

17:00 Черноморец — Десна — Игорь Пасхал (Херсон)

19:30 Днепр-1 — Ворскла — Евгений Арановский (Киев)

Арбитр ВАР — Николай Балакин (Киевская область)

28 ноября, воскресенье

14:00 Ингулец — Шахтер — Денис Шурман (Киевская область)

Арбитр ВАР — Виталий Романов (Днепр)

17:00 Рух — Металлист 1925 — Александр Омельченко (Славянск)

19:30 Колос — Верес — Дмитрий Панчишин (Харьков)

29 ноября, понедельник

19:30 Александрия — Заря — Екатерина Монзуль (Харьков)

Арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

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