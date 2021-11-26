Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.
ЕКАТЕРИНА МОНЗУЛЬ, УАФ
26 ноября 2021, 13:00
Начиная с пятницы по понедельник (26-29 ноября) пройдут поединки шестнадцатого тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на матче Александрия — Заря, а за систему ВАР в этой встрече будет отвечать Виктор Копиевский.
Матч Минай — Динамо будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским, а игру Ингулец — Шахтер доверили Денису Шурману. В обоих матчах будет работать система ВАР.
Все назначения:
26 ноября, пятница
19:30 Мариуполь — Львов — Александр Дердо (Черноморск)
27 ноября, суббота
14:00 Минай — Динамо — Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава)
17:00 Черноморец — Десна — Игорь Пасхал (Херсон)
19:30 Днепр-1 — Ворскла — Евгений Арановский (Киев)
Арбитр ВАР — Николай Балакин (Киевская область)
28 ноября, воскресенье
14:00 Ингулец — Шахтер — Денис Шурман (Киевская область)
Арбитр ВАР — Виталий Романов (Днепр)
17:00 Рух — Металлист 1925 — Александр Омельченко (Славянск)
19:30 Колос — Верес — Дмитрий Панчишин (Харьков)
29 ноября, понедельник
19:30 Александрия — Заря — Екатерина Монзуль (Харьков)
Арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий)
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