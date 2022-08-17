Україна

Фахівець оцінив рівень підготовки рефері.

УПЛ вже зовсім скоро розпочнеться, а готовими до старту мають бути не тільки футболісти, но і рефері.

Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі прокоментував підготовку арбітрів до УПЛ сезону-2022/23.

"Я залишився приємно здивованим фізичною підготовкою арбітрів та асистентів арбітра, адже востаннє я їх бачив під час тестів ще в січні. Незважаючи на вимушену багатомісячну паузу, офіційні особи матчу продемонстрували чудовий рівень".

"Упевнений, що вони матимуть максимальну мотивацію на цей сезон, оскільки проводити чемпіонат України в такій важкій ситуації — це великий виклик. Мої компліменти як президенту УАФ Андрію Павелку, так і Президенту України Володимиру Зеленському за ухвалене рішення продовжити грати у футбол. Футбол є частиною життя всього суспільства, і навіть в умовах війни людям би його не вистачало", — сказав фахівець.

Нагадаємо, що вже 23 травня відбудуться перші поєдинки УПЛ. Розклад матчів першого туру є в нас на сайті.