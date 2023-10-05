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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

В матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Ньюкасл несподівано у себе вдома розгромив ПСЖ з рахунком 4:1.

Букмекери приймали ставки на перемогу Ньюкасла з коефіцієнтом 2,62. На успіх ПСЖ пропонувався показник 2,70. Нічийний результат примножив би вашу ставку у 3,65 раза.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на (ТМ 3,5) з коефіцієнтом 1,52. Не зіграла.

Подія, що гравці Ньюкасла за весь матч зароблять більше карток, ніж суперники, також не мала успіху. Коефіцієнт — 2,30.

Перемога "сорок" за кількістю здійснених сейвів за матч з коефіцієнтом 2,00 не зіграла. У Поупа 1 сейв, Доннаррума здійснив 4.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Парі Сен-Жермен у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.