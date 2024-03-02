Україна

Очільник світового футболу прокоментував чутки про нововведення.

Нещодавно в пресі з’явилась інформація про нове революційне правило у футболі, відповідно до якого арбітри можуть демонструвати гравцям картки синього кольору за тактичні фоли чи суперечки з офіційними особами матчу.

Таких гравців планують потім вилучати з поля на 10 хвилин.

І допоки в мережі тривають палкі обговорення цієї теми, президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився одностайно проти подібної ідеї.

"Синя картка? Це тема, якої для нас узагалі не існує.

Якщо ви хочете отримати яскравий заголовок, то я його для вас підготував: "Червона картка — синій картці".

Жодних шансів, ні в якому разі", — заявив футбольний функціонер.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу та керманич Челсі Маурісіо Почеттіно також висловились проти цього нововведення.