Україна

Легенда Металіста продовжує виступати у свої 40 років.

Колишній захисник харківського Металіста Папа Гуйє продовжить свою кар'єру у складі ФК Кучеряве. Про це повідомляє прес-служба аматорського клубу.

"Папа Гуйє – новий лев у нашій команді! Ласкаво просимо до ФК Куряче! Тут кожен б’ється за свій колір, за своє місто, за свою команду. Ми – сила, ми – характер, і тепер ти частина цієї історії", — йдеться у заяві команди у соціальних мережах.

За свою кар'єру Гуйє встиг пограти за Металіст, Дніпро, Волинь, Карпати, Дніпро-1, Актобе, Ростов та Саттон.

На його рахунку 282 матчі у складі харківського клубу, в яких він забив вісім голів та віддав шість асистів.