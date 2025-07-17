Україна

Кубок України повертається.

Відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України сезону-2025/26. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

У жеребкуванні прийняло участь 16 команд, які в підсумку були розподілені на 8 пар.

Результати жеребкування виглядають наступним чином:

Фазенда (Чернівці) — Медея–Невицький замок (Закарпатська обл.) Гірник (Новояворівськ, Львівська обл.) — Нафтовик-Долина (Івано-Франківська обл.) Колос (Полонне, Хмельницька обл.) — Агрон (Тернопільська обл.) Коростень/Агро-Нива (Житомирська обл.) — Луцьксантехмонтаж № 536 (Волинська обл.) Легія (Київ) — Полісся Ставки (Пісківка, Київська обл.) Карбон (Черкаси) — Пальміра (Одеса) Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) — NIKA SMK (Богодухів, Харківська обл.) IRON (Запоріжжя) — Новоукраїнка (Кіровоградська обл.) Базові дати матчів кваліфікаційного раунду 9—10 серпня 2025 року.

Вісім переможців пройдуть до 1/32 фіналу. У разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті — без овертаймів.