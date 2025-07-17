Кубок України повертається.
Відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України сезону-2025/26. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
У жеребкуванні прийняло участь 16 команд, які в підсумку були розподілені на 8 пар.
Результати жеребкування виглядають наступним чином:
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Фазенда (Чернівці) — Медея–Невицький замок (Закарпатська обл.)
Гірник (Новояворівськ, Львівська обл.) — Нафтовик-Долина (Івано-Франківська обл.)
Колос (Полонне, Хмельницька обл.) — Агрон (Тернопільська обл.)
Коростень/Агро-Нива (Житомирська обл.) — Луцьксантехмонтаж № 536 (Волинська обл.)
Легія (Київ) — Полісся Ставки (Пісківка, Київська обл.)
Карбон (Черкаси) — Пальміра (Одеса)
Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) — NIKA SMK (Богодухів, Харківська обл.)
IRON (Запоріжжя) — Новоукраїнка (Кіровоградська обл.)
Базові дати матчів кваліфікаційного раунду 9—10 серпня 2025 року.
Вісім переможців пройдуть до 1/32 фіналу. У разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті — без овертаймів.