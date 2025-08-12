Україна

Гендиректор Шахтаря розповів, як війна вплинула на рівень чемпіонату України, трансфери та життя в країні.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думками про виклики, з якими стикається український футбол у час війни, і навів статистику падіння позицій країни в рейтингу коефіцієнтів УЄФА.

"Ліга досі функціонує, але виклики – величезні. Ми більше не граємо матчі на сході країни, більшість поєдинків проходить у найбезпечніших регіонах. Ігри часто перериваються через повітряні тривоги, нам не вистачає вболівальників. Але ми мусимо вистояти. Гравці з-за кордону почали підписувати контракти з нашими клубами – це позитивний сигнал", — сказав Палкін.

Він визнав, що іноземних футболістів важко переконати приїхати в Україну: "Не кожен гравець хоче ризикувати переїздом до України в нинішній ситуації. Я це повністю розумію і поважаю. Водночас я глибоко захоплююся тими тренерами та футболістами, які зважилися на цей сміливий крок. Це багато говорить про їхній характер".

Оцінюючи рівень чемпіонату, керівник Шахтаря навів об’єктивний показник: "У сезоні-2021/22 Україна була на 12-му місці. Лише за три роки ми опустилися на 27-му позицію. Це різке падіння. Ідеальний контраст – Польща, яка за той самий період піднялася з 28-го на 13-те місце. Війна, безумовно, вплинула на рівень нашої ліги".

Палкін також описав ситуацію в країні: "Багато людей намагаються жити звичайним життям у містах, але реальність така, що жодне місце в Україні не є повністю безпечним. Щодня відбуваються ракетні та дронові атаки, особливо у східних регіонах. Люди виснажені – фізично, емоційно та ментально, але продовжують жити. Цей опір надихає", — підсумував гендиректор Шахтаря.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розкритикував політику ФІФА щодо українських клубів, заявивши про подвійні стандарти в порівнянні з російськими командами.