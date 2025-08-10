Україна

Наставник "левів" оцінив гру своїх підопічних проти "гірників".

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував нічийний результат у матчі другого туру УПЛ проти донецького Шахтаря (3:3).

"Я не вважаю, що ми були іншими. У попередній грі ми створили чотири стовідсоткові моменти. Ми створили не менше, ніж Полісся. Ми знову повертаємось до того, що аналізуємо гру виключно через результат. Це велика помилка та проблема нашого суспільства. Думаю, що в європейських країнах це сприйняття змінилось. Погоджуюсь, що в цьому матчі ми продемонстрували більше характеру. Слід розуміти, що тиждень тому ми проводили гру проти команди, котра вже розпочала сезон. Натомість у нас було багато новачків та знервованість. Якби ми реалізували свої моменти, гра була б зовсім іншою.

Я вірив у перемогу. І це була не просто віра, це відчуття від того, що відбувалося на полі. Ми були ближчими до того, щоб забити третій гол.

У Шахтаря величезна якість гравців. Ви самі бачили, на що вони здатні зробити в чужому штрафному. Цьому важко протидіяти. Якби ми весь час сиділи у власних володіннях та розраховували грати на контратаках – це одне. Ви бачили, що ми намагались грати на мʼячі, тому виникали вільні зони. Якість суперника – неймовірна.

Ми створили велику базу інформації на кожного гравця. Ми аналізуємо командні взаємодії, індивідуальні дії гравців. Ми працюємо з гравцями та намагаємось вирішувати проблеми. Ми фіксуємо початковий рівень футболіста, його прогрес і відслідковуємо це у грі. Ми працюємо над цим. Якщо після тренування у нас немає тренажерного залу, то ми обовʼязково працюємо індивідуально. Це, звісно, додаткова робота для тренера, однак у клубу є великий обʼєм корисної інформації. Навіть зараз, під час продажу Кінарейкіна, ми пропонували клубу надати подібну інформацію про гравця: яким він був рік тому, півроку тому, як він працював… Класна ідея і класна її реалізація. Наше завдання – допомагати гравцю прогресувати, скільки йому не було б років.

Я попросив Домчака бути сміливішим, впевненішим та підказав, яким чином знаходити зони для передачі. Це одна з проблем нашого суспільства. Як молоді гравці ухвалюють прості рішення, намагаються грати на підіграванні. Це сильно кидається в очі, коли ми працюємо з гравцями U-19. Ми хочемо грати в інший футбол. Думаю, це для нього великий досвід. З кожним таким матчем він ставатиме більш якісним.

До Колосу будемо готуватися, як зазвичай. Ми намагаємось не розділяти підготовку до суперників та рухаємось в одному напрямку", — наводить слова Лупашка прес-служба "левів".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Карпати – Шахтар.