Україна

Полісся перед Фіорентиною поступилось ЛНЗ

Віталій Пономарьов і в новому для себе клубі зумів стати поперек горла Руслану Ротаню.

Полісся — ЛНЗ, фото ФК ЛНЗ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Полісся — ЛНЗ 0:2

Голи: Нонікашвілі, 29 (пен), Проспер, 90+1



Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Бескоровайний (Сарапій, 46), Михайліченко — Таллес Коста (Крушинський, 65), Бабенко, Караман (Лєднєв, 46) — Гуцуляк (Назаренко, 46), Гайдучик, Гонсалвеш (Філіппов, 76).



ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Горін (Кушніренко, 86), Кузик — Нонікашвілі, Дідик, Танковський (Рябов, 54) — Беннетт, Ассінор (Проспер, 66), Ейнел (Кравчук, 66).



Попередження: Лєднєв — Муравський, Танковський