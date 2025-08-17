Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Полісся — ЛНЗ 0:2
Голи: Нонікашвілі, 29 (пен), Проспер, 90+1

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Бескоровайний (Сарапій, 46), Михайліченко — Таллес Коста (Крушинський, 65), Бабенко, Караман (Лєднєв, 46) — Гуцуляк (Назаренко, 46), Гайдучик, Гонсалвеш (Філіппов, 76).

ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Горін (Кушніренко, 86), Кузик — Нонікашвілі, Дідик, Танковський (Рябов, 54) — Беннетт, Ассінор (Проспер, 66), Ейнел (Кравчук, 66).

Попередження: Лєднєв — Муравський, Танковський