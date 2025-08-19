Україна

18 вересня 2025 року — дата проведення професійного нетворкінгу. Долучайся!

Асоціація правників України спільно з Українською асоціацією футболу запрошують на І Форум зі спортивного права — подію на перетині спорту та юриспруденції.

Від реальних кейсів до гарячих дискусій про правове регулювання в умовах воєнного стану: кіберспорт, допінг, арбітраж і трудові спори у спорті.

Подія відбудеться 18 вересня 2025 року та стане майданчиком для обміну досвідом, дискусій і професійного нетворкінгу.

Місце проведення: Будинок футболу, пров. Лабораторний, 7а, м. Київ / онлайн (Zoom).

У програмі:

▪️Сесія 1. Спортивне право в Україні — в нокдауні чи нокауті?

▪️Сесія 2. Спори у спорті: fair/foul play

▪️Міні-інтерв’ю "Рефері vs. Арбітр: хто диктує правила гри у боротьбі за справедливість?"

20 вересня 2025 року в межах Форуму пройде футбольний турнір UBA Football CUP 2025.



Детальна програма оновлюється за посиланням.

За додатковою інформацією щодо заходу, участі в якості доповідача та можливостей партнерства звертайтесь до координатора заходу за тел.: +38 (044) 492-88-48, +38 (063) 792-30-99 (дзвінки через WhatsApp, Telegram, Viber) або e-mail: [email protected]. Контактна особа — Тетяна Осауленко.

Для акредитації представників ЗМІ пишіть на e-mail: [email protected]. Контактна особа — Дар'я Сидорчук.