Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та луганська Зоря.

СК Полтава та луганська Зоря розпочнуть четвертий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Зірка в Кропивницькому.

Павло Матвійченко, після поразки від Кудрівки (1:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Віктор Скрипник, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (2:3), залучив до стартового складу Турбаєвського в рамці воріт, тоді як Попара розташується в центральному трикутнику, а Маткевич розташується ліворуч в атаці.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов, Галенков — Вівдич.

Запасні: Єрмолов, Мінчев, Опанасенко, Ходуля, Савенков, Шаповалов, Марусич, Оніщенко, Стрельцов.



Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко, Попара, Мічин — Слесар, Будківський, Маткевич.

Запасні: Сапутін, Косівський, Малиш, Ескінья, Янич, Вантух, Руан, Кораблін, Андушич, Горбач.



Гра СК Полтава — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.