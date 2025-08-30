Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та кам'янець-подільський Епіцентр.

Ковалівський Колос та кам'янець-подільський Епіцентр зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги в Ковалівці.

Руслан Костишин, після нічиєї проти львівських Карпат (1:1), використав із перших хвилин Гусола на лівому фланзі атаки.

Сергій Нагорняк, на тлі поразки від київського Динамо (1:4), залучив до стартового складу Борячука на лівому фланзі півзахисту, тоді як Супряга очолить атаку.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Климчук, Гусол.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Бондаренко, Бурда, Демченко, Безручук, Денисенко, Кане, А. Краснічі, Салабай, Оєвусі, Третьяков.



Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Кош, Климець — Сіфуентес, Миронюк, Запорожець, Борячук — Супряга.

Запасні: Вавшко, Бушняк, Демченко, В. Кристін, С. Кристін, Сидун, Беженар, Бендера, Ляшенко, Янаков, Савчук, Себеріо.



Гра Колос — Епіцентр почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.