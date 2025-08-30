Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та львівський Рух.

Харківський Металіст 1925 та львівський Рух зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Младен Бартулович, після перемоги в Кубку над київською Оболонню (2:0), залучив до стартового складу Павлюка та Мартинюка до захисту, тоді як Калітвінцев гратиме в центрі поля.

Іван Федик, на тлі поразки від тієї ж київської Оболоні в чемпіонаті (1:2), використав із перших хвилин Левицького в трійці центральних захисників, тоді як Слюсар та Едсон гратимуть у центрі поля, а Алмазбеков розташується під нападником.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко — Гаджиєв, Петер, Рашиця.

Запасні: Мозіль, Проценко, Капінус, Арі, Чурко, Салюк, Когут, Забергджа, Снурніцин, Мба, Король, Панченко.



Рух: Герета — Слюбик, Левицький, Холод — Кітела, Слюсар, Едсон, Лях — Алмазбеков, Пастух — Фаал.