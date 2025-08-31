Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та житомирське Полісся.

Київське Динамо та житомирське Полісся зіграють центральний матч четвертого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після перемоги над ізраїльським Маккабі Тель-Авів (1:0), використав із перших хвилин Яцика в центрі поля, тоді як Кабаєв розташується ліворуч в атаці.

Руслан Ротань, на тлі поразки від італійської Фіорентини (2:3), залучив до стартового складу Йосефі в центрі поля, тоді як Гайдучик очолить атаку.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Яцик, Михайленко, Буяльський — Волошин, Герреро, Кабаєв.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Бражко, Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Захарченко, Дубінчак, Брагару, Пономаренко.



Полісся: Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко, Йосефі — Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко.

Запасні: Волинець, Уліганець, Віале, Бескоровайний, Хадрой, Корнійчук, Таллес Коста, Шепелєв, Караман, Лєднєв, Велетень, Філіппов.



Гра Динамо Київ — Полісся почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.