Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 31 серпня, розпочавшись о 15:30.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві місцеве Динамо прийматиме житомирське Полісся.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 31 СЕРПНЯ, 15:30. СТАДІОН ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

В українській столиці сьогодні відбудеться центральний матч чергового туру УПЛ, в якому, після єврокубкових протистоянь серед тижня, зійдуться колективи колишніх одноклубників і товаришів по збірній України Олександра Шовковського й Руслана Ротаня. Динамо намагатиметься повернутися на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату після вчорашнього успіху Колоса.

Вже понад двома тижнями раніше кияни розібралися в Тернополі з Епіцентром (4:1), здобувши третю поспіль із трьох можливих звитягу в новій кампанії УПЛ. Після цього команда Шовковського брала участь у плей-оф кваліфікації Ліги Європи й зазнала невдачі в боротьбі з Маккабі Тель-Авів, тож тепер на Динамо очікує дебют в основному етапі Ліги конференцій.

Двотижневу перерву без поєдинків на внутрішній арені мали й житомиряни. Свою дебютну путівку до основного етапу ЛК команда Ротаня здобути не зуміла, двічі поступившись набагато досвідченішій Фіорентині. Програшна серія Полісся в усіх турнірах нині складає п'ять матчів, чого з клубом не ставалося з квітня 2024 року.

Кияни цілком спроможні скористатися поганою формою житомирян і завдати їм рекордної, шостої поразки поспіль. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.58, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 5.90. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 4.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Шапаренко, Бражко, Буяльський — Ярмоленко, Герреро, Кабаєв

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Бескоровайний, Михайліченко — Лєднєв, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко

ЦІКАВІ ФАКТИ

Безпрограшна серія Динамо триває в Чемпіонаті 35 матчів: 25 перемог та 10 нічиїх, а на своєму полі — 26 ігор: 21 перемога та 5 нічиїх.

Безпрограшна гостьова клубна рекордна серія Полісся триває в Чемпіонаті 6 матчів: 4 перемоги та 2 нічиї.

Полісся може в гостях 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

115-й гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, 35-й — Олександр Караваєв, 25-й — Олександр Піхальонок, 10-й — Олександр Яцик (усі — Динамо).

50-й "сухий" матч в УПЛ може провести Євгеній Волинець (Полісся).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА