Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та Олександрія.

Донецький Шахтар та Олександрія закриватимуть четвертий тур української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Арда Туран, після перемоги над швейцарським Серветтом (2:1), залучив до стартового складу Коноплю та Азарові на флангах оборони, тоді як Педріньйо да Сілва розташується ліворуч в атаці.

Кирило Нестеренко, на тлі поразки від харківського Металіста 1925 (1:4), використав із перших хвилин

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Педріньйо да Сілва.

Запасні: Фесюн, Твардовський, Марлон Сантос, Швед, Педріньйо Азеведо, Вінісіус, Глущенко, Цуканов, Назарина, Лукас, Фарина.



Олександрія: М. Шевченко — Скорко, Боль, Беїратче, Ндіка — Амарал, Фернандо, Мишньов — Хуссейн, Кастільйо, Цара.

Запасні: Долгий, Ухань, Булеца, Черниш, Жонатан, Є. Смирний, Козак, Шостак, Н. Прокопенко.



Гра Шахтар — Олександрія почнеться о 18:00 за київським часом.