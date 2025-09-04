Україна

23-річний румунський нападник перейшов із ФК У Крайова 1948 до київського клубу за понад 2,4 мільйона євро та підписав вигідний контракт.

Румунський адвокат Крістіан Чернодолеа оприлюднив дані з зарплатою новачка Динамо Владислава Бленуце.

За даними джерела, його місячна зарплата становитиме близько 30 тисяч євро. Таким чином, за рік 23-річний футболіст зароблятиме приблизно 360 тисяч євро.

Університатя Крайова 1948, який нині виступає в третій лізі Румунії, здійснив один із найприбутковіших трансферів останніх років. Угода з київським клубом оцінюється у 2,4–2,5 мільйона євро. Крім основної суми, румунський клуб зберіг 20% від наступного продажу гравця, що може суттєво збільшити загальний прибуток і довести його до понад трьох мільйонів євро.

Адвокат також зазначив, що ця угода є надзвичайно вигідною для Крайови з огляду на фінансове становище клубу, який нині переживає непрості часи. За його словами, якби команда мала кращу позицію на ринку, вона могла б отримати ще більшу суму за трансфер.

У минулому сезоні на його рахунку 12 голів та чотири гольові передачі за 37 матчів у складі Університатя Крайова 1948.