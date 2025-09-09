Україна

Спеціаліст відповідатиме за підготовку нападників.

Офіційний сайт київського Динамо повідомив про зміни в тренерському штабі клубу.

Так, асистентом головного тренера Динамо Київ Олександра Шовковського був призначений Артем Яшкін. Раніше 50-річний спеціаліст допомагав Віталію Пономарьову у львівському Руху.

"У складі Динамо виступав у 1998-2002 роках. Тричі чемпіон України (1999, 2000, 2001 рр.), двічі володар Кубка країни (1999, 2000 рр.). Після виступів за Динамо також пограв за столичний Арсенал, у чемпіонатах Південної Кореї, В'єтнаму, двічі чемпіон та двічі володар Кубка Латвії. Має у своєму активі 8 матчів у складі національної збірної України в період 2000-2001 рр.

Після завершення ігрової кар'єри працював у ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського на посаді старшого тренера академічних груп різних вікових категорій. Згодом протягом двох з половиною років працював у структурі львівського Руху, де обіймав посади тренера клубної академії та асистента головного тренера першої команди", — йдеться в офіційній заяві "біло-синіх".

Нагадаємо, нещодавно столичний клуб провів контрольний поєдинок із представником Другої ліги.