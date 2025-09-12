Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та черкаський ЛНЗ.

Олександрія та черкаський ЛНЗ відкриватимуть п'ятий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Ніка.

Кирило Нестеренко, після поразки від донецького Шахтаря (0:2), залучив до стартового складу Огаркова на лівий фланг оборони, тоді як Шостак гратиме в центрі поля, а Козак та Кулаков розташуються в атаці.

Віталій Пономарьов, на тлі поразки від рівненського Вереса (0:2), використав із перших хвилин Яшарі в центрі поля.

Олександрія: Долгий — Скорко, Боль, Беїратче, Огарков — Шостак, Фернандо, Мишньов — Козак, Кулаков, Цара.

Запасні: Макаренко, Булеца, Шулянський, Ндіка, Жота, Хуссейн, Жонатан, Амарал, Є. Смирний, Н. Прокопенко, Кастільйо.



ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Дайко, Дідик, Кузик — Танковський, Нонікашвілі, Яшарі — Ейнел, Ассінор, Беннетт.