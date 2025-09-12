Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та черкаський ЛНЗ.
Мухаррем Яшарі, фото ФК ЛНЗ
12 вересня 2025, 14:35
Олександрія та черкаський ЛНЗ відкриватимуть п'ятий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Ніка.
Кирило Нестеренко, після поразки від донецького Шахтаря (0:2), залучив до стартового складу Огаркова на лівий фланг оборони, тоді як Шостак гратиме в центрі поля, а Козак та Кулаков розташуються в атаці.
Віталій Пономарьов, на тлі поразки від рівненського Вереса (0:2), використав із перших хвилин Яшарі в центрі поля.
Олександрія: Долгий — Скорко, Боль, Беїратче, Огарков — Шостак, Фернандо, Мишньов — Козак, Кулаков, Цара.
Запасні: Макаренко, Булеца, Шулянський, Ндіка, Жота, Хуссейн, Жонатан, Амарал, Є. Смирний, Н. Прокопенко, Кастільйо.
Запасні: Паламарчук, Самойленко, Проспер, Кравчук, Благодарний, Лепський, Подоляк, Авагімян, Рябов, Тлумак, Кисіль, Пастух.
ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Дайко, Дідик, Кузик — Танковський, Нонікашвілі, Яшарі — Ейнел, Ассінор, Беннетт.
Гра Олександрія — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.