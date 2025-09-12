Україна

Спортивний директор наголосив на роботі з бразильськими талантами та розвитку українських футболістів.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна прокоментував літню трансферну кампанію донецького клубу.

"Ми запросили трьох талантів: 19-річного Лукаса Феррейру з Сан-Паулу і 18-річних Ізакі з Флуміненсе та Луку Мейреллеса з Сантоса. Вони показують, що ми як і раніше можемо добре набирати гравців з Бразилії.

Півзахисник Георгій Судаков пішов у Бенфіку, адже ми також розвиваємо українські таланти. Але через війну все складніше, сподіваємося, що вона скоро закінчиться. Ми продовжуємо працювати, чемпіонат залишається конкурентним, а у нас зараз наймолодша команда в історії Шахтаря", – сказав Срна в інтерв’ю BBC Sport.

Наразі Шахтар посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від київського Динамо на два очки. Наступний матч "гірники" зіграють 13 вересня проти Металіста-1925. Онлайн-трансляція матчу — на Football.ua.