Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та Кудрівка.

Рівненський Верес та Кудрівка зіграють на Авангарді в п'ятому турі української Прем'єр-ліги.

Олег Шандрук, після перемоги над черкаським ЛНЗ (2:0), використав із перших хвилин Веслі на лівому фланзі атаки.

Василь Баранов, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (2:2), залучив до стартового складу Гусєва праворуч у захисті, тоді як Безбородько очолить напад.

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Харатін, Гончаренко, Сміян — Шарай, Куція, Бойко, Веслі — Ндукве.

Запасні: Кожухар, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Вовченко, Корнійчук, Кльоц, Кучеров, Годя, Стень, Айдін, Нонго.



Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Шаповал, Мельничук — Лосенко, Сторчоус, Думанюк — Морозко, Безбородько, Рогозинський.

Запасні: Льопка, Кулик, Мамросенко, Векляк, Мачелюк, Нагнойний, О. Козак, Пушкарьов, Коркішко, Литовченко, Фрімпонг, А. Демченко.



Гра Верес — Кудрівка почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.