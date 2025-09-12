Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 вересня 2025 року.

У п'ятому турі чемпіонату України-2025/26 в Олександрії місцевий однойменний клуб розібрався з черкаським ЛНЗ.

Команди обмінялися голами Теді Цари й Марка Ассінора в першому таймі. По перерві гравець господарів поля вдруге відзначився результативним ударом, а Денис Шостак і Жоннатан Сілва поставили в протистоянні крапку. Для підопічних Кирила Нестеренка це перша звитяга в усіх турнірах поточної кампанії після шести поспіль поразок.

Олександрія в понеділок, 22 вересня, гостюватиме в київського Динамо, тоді як ЛНЗ днем раніше прийматиме львівський Рух.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — ЛНЗ у рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Олександрія — ЛНЗ 4:1

Голи: Цара, 12, 55, Шостак, 90+1, Жонатан, 90+3 — Ассінор, 32



Олександрія: Долгий — Скорко, Боль, Беїратче, Огарков (Ндіка, 83) — Шостак, Фернандо (Смирний, 79), Мишньов (Булеца, 79) — Козак (Жонатан, 71), Кулаков (Кастільйо, 71), Цара.



ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Дайко, Дідик, Кузик — Танковський (Пастух, 60), Нонікашвілі (Кравчук, 86), Яшарі — Ейнел, Ассінор, Беннетт (Проспер, 61).



Попередження: Боль, Кулаков, Огарков — Дайко, Г. Пасіч