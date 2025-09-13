Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та кам'янець-подільський Епіцентр.

Львівський Рух та кам'янець-подільський Епіцентр зіграють у п'ятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Іван Федик, після поразки від харківського Металіста 1925 (0:2), залучив до стартового складу Притулу, Підгурського та Рейляну в центрі поля, тоді як Квасниця та Клайвер гратимуть на флангах атаки.

Сергій Нагорняк, на тлі поразки від Колоса (0:1), використав із перших хвилин Кирюханцева, Джеованне та Станіслава Кристіна в півзахисті.

Рух: Герета — Едсон, Слюбик, Холод, Лях — Притула, Підгурський, Рейляну — Квасниця, Фаал, Клайвер.

Запасні: Клименко, Копина, Левицький, Ясінський, Калінець, Тутті, Алмазбеков, Бойко, Квас, Кітела, Руніч.



Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Кош — Запорожець — Кирюханцев, Миронюк, Джеованне, С. Кристін — Супряга.