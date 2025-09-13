Львівський Рух та кам'янець-подільський Епіцентр зіграють у п'ятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Іван Федик, після поразки від харківського Металіста 1925 (0:2), залучив до стартового складу Притулу, Підгурського та Рейляну в центрі поля, тоді як Квасниця та Клайвер гратимуть на флангах атаки.

Сергій Нагорняк, на тлі поразки від Колоса (0:1), використав із перших хвилин Кирюханцева, Джеованне та Станіслава Кристіна в півзахисті.

Рух: Герета — Едсон, Слюбик, Холод, Лях — Притула, Підгурський, Рейляну — Квасниця, Фаал, Клайвер.

Запасні: Клименко, Копина, Левицький, Ясінський, Калінець, Тутті, Алмазбеков, Бойко, Квас, Кітела, Руніч.

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Кош — Запорожець — Кирюханцев, Миронюк, Джеованне, С. Кристін — Супряга.

Запасні: Вавшко, Сіфуентес, Є. Демченко, Ляшенко, Ліповуз, Сидун, Савчук, Беженар, Янаков, Себеріо, Борячук.

Гра Рух — Епіцентр почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.