Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та кам'янець-подільський Епіцентр.
Ілля Квасниця, фото ФК Рух Львів
13 вересня 2025, 12:01
Львівський Рух та кам'янець-подільський Епіцентр зіграють у п'ятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.
Іван Федик, після поразки від харківського Металіста 1925 (0:2), залучив до стартового складу Притулу, Підгурського та Рейляну в центрі поля, тоді як Квасниця та Клайвер гратимуть на флангах атаки.
Сергій Нагорняк, на тлі поразки від Колоса (0:1), використав із перших хвилин Кирюханцева, Джеованне та Станіслава Кристіна в півзахисті.
Рух: Герета — Едсон, Слюбик, Холод, Лях — Притула, Підгурський, Рейляну — Квасниця, Фаал, Клайвер.
Запасні: Клименко, Копина, Левицький, Ясінський, Калінець, Тутті, Алмазбеков, Бойко, Квас, Кітела, Руніч.
Запасні: Вавшко, Сіфуентес, Є. Демченко, Ляшенко, Ліповуз, Сидун, Савчук, Беженар, Янаков, Себеріо, Борячук.
Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Кош — Запорожець — Кирюханцев, Миронюк, Джеованне, С. Кристін — Супряга.
Гра Рух — Епіцентр почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.