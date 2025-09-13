Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київські Оболонь та Динамо.

Київські Оболонь та Динамо зіграють у столичному дербі в п'ятому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Олександр Антоненко, після поразки від криворізького Кривбасу (1:2), використав із перших хвилин Ільїна на правому фланзі, тоді як Кулаковський гратиме в центрі поля.

Олександр Шовковський, на тлі розгрому житомирського Полісся (4:1), залучив до стартового складу Бражка в опорній зоні, тоді як Ярмоленко гратиме на правому фланзі атаки.

Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов, Ломницький, Дубко, Є. Шевченко — Черненко, Чех, Кулаковський — Суханов, Нестеренко.

Запасні: Сташків, Лящук, Є. Пасіч, Прокопенко, Слободян, Устименко, Фещенко, Артемчук, Товарчі, Тітов, Корх, Чорний.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Яцик — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Герреро.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Буртник, Рубчинський, Шола, Дубінчак, Тіаре, Бленуце, Михайленко.



Гра Оболонь — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.