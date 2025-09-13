Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та донецький Шахтар.

Харківський Металіст 1925 та донецький Шахтар зіграють у п'ятому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Младен Бартулович, на тлі перемоги наді львівським Рухом (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Арда Туран, після перемоги над Олександрією (2:0), залучив до стартового складу Вінісіуса на правому фланзі оборони.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко — Гаджиєв, Петер, Рашиця.

Запасні: Мозіль, Проценко, Капінус, Арі, Чурко, Салюк, Антюх, Когут, Снурніцин, Мба, Король, Панченко.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Педріньйо да Сілва.

Запасні: Фесюн, Криськів, Швед, Невертон, Ізакі, Глущенко, Цуканов, Конопля, Назарина, Лукас, Мейрелліш, Фарина.



Гра Металіст 1925 — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.