Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Оболоні.

Київське Динамо напередодні зіграло внічию проти Оболоні в столичному дербі на полі суперників.

Оболонь — Динамо Київ 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв прокоментував виступ власної команди.

"Що завадило втримати рахунок? Концентрація. Останні хвилини і пропускаємо. Зробимо розбір, висновки. Уже думаємо про наступну гру.

Такі футболісти, як Віталій Буяльський і Андрій Ярмоленко можуть в будь-який момент зробити різницю на полі. Кожен знає сильні якості. Віталій у будь-який момент може видати передачу — головне відкритись. Так само і Ярмоленко. Розумієш на полі, хто що може зробити і повинен бути до цього готовий.

Нас два місяці не було вдома. Збори, переїзди, і лише на перерву для збірних вийшло відпочити. Зараз три-чотири поспіль матчі граємо в Києві. Немає часу щось видумувати.

Попереду кубкова гра, вона складається з одного матчу і треба ще більше концентрації. Треба витискати максимум, щоб проходити в наступну стадію", — заявив український виконавець.

У наступній грі київське Динамо поїде в гості на кубковий матч проти Олександрії.