Україна

Карпати знову врятувались, але СК Полтава так і не здолали

Команда Владислава Лупашка залишається єдиною, хто ще не перемагав у новому сезоні УПЛ.

Карпати — СК Полтава, фото СК Полтава

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Карпати — СК Полтава 1:1

Голи: Фабі, 68 — Одарюк, 21



Карпати: Кліщук — Полегенько, Адамюк (Шах, 89), Педрозу, Мірошніченко — Чачуа (Федор, 76), Альварес, Бруніньйо (Клименко, 89) — Вітор, Ігор (Краснопір, 65), Костенко (Фабі, 65).



СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Підлепич (Опанасенко, 62, Савенков, 83), Веремієнко, Кононов — Одарюк, Хахльов, Місюра (Ходуля, 83), Галенков (Савенков, 82) — Оніщенко (Стрельцов, 75), Вівдич.



Попередження: Педрозу — Підлепич, Веремієнко