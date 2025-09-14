Україна
14 вересня 2025, 20:02
Карпати знову врятувались, але СК Полтава так і не здолали
Команда Владислава Лупашка залишається єдиною, хто ще не перемагав у новому сезоні УПЛ.
Карпати — СК Полтава, фото СК Полтава
14 вересня 2025, 20:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Карпати — СК Полтава 1:1
Голи: Фабі, 68 — Одарюк, 21
Карпати: Кліщук — Полегенько, Адамюк (Шах, 89), Педрозу, Мірошніченко — Чачуа (Федор, 76), Альварес, Бруніньйо (Клименко, 89) — Вітор, Ігор (Краснопір, 65), Костенко (Фабі, 65).
СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Підлепич (Опанасенко, 62, Савенков, 83), Веремієнко, Кононов — Одарюк, Хахльов, Місюра (Ходуля, 83), Галенков (Савенков, 82) — Оніщенко (Стрельцов, 75), Вівдич.
Попередження: Педрозу — Підлепич, Веремієнко