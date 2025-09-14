Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Карпати — СК Полтава 1:1
Голи: Фабі, 68 — Одарюк, 21

Карпати: Кліщук — Полегенько, Адамюк (Шах, 89), Педрозу, Мірошніченко — Чачуа (Федор, 76), Альварес, Бруніньйо (Клименко, 89) — Вітор, Ігор (Краснопір, 65), Костенко (Фабі, 65).

СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Підлепич (Опанасенко, 62, Савенков, 83), Веремієнко, Кононов — Одарюк, Хахльов, Місюра (Ходуля, 83), Галенков (Савенков, 82) — Оніщенко (Стрельцов, 75), Вівдич.

Попередження: Педрозу — Підлепич, Веремієнко