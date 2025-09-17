Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 17 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому харківський Металіст зустрінеться з черкаським ЛНЗ.

Поєдинок пройде в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Металіст — ЛНЗ:

Після п’ятьох матчів Першої ліги Металіст здобув лише два очки і займає передостаннє місце у таблиці, тоді як у Кубку до цього вибив Маяк Сарни (2:0), а у ЛНЗ сім балів після п’яти турів в УПЛ та восьма позиція відповідно, команда до цього вибила з Кубку Пробій (1:0).