Сьогодні, 17 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому київський Лівий Берег зустрінеться із сумською Вікторією.

Поєдинок пройде в Києві на стадіоні Лівий Берег. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Лівий Берег — Вікторія:

Після п’яти матчів Першої ліги Лівий Берег здобув дев’ять очок і займає шосте місце у таблиці, тоді як у Кубку до цього вибив Кудрівку (1:0), а у Вікторії шість балів після шести турів у Першій лізі та десята позиція відповідно, команда до цього вибила з Кубку Ворсклу (1:0).