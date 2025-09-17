Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу Кубка України, який відбудеться 17 вересня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 1/16 фіналу Кубка України-2025/26 Полісся Ставки зіграє номінально домашній матч проти донецького Шахтаря.

ПОЛІССЯ СТАВКИ — ШАХТАР

СЕРЕДА, 17 ВЕРЕСНЯ, 15:30. ТЕМП, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ЄВТУХОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Донецький Шахтар зіграє проти Полісся в кубковому матчі. На цьому моменті у вболівальників "гірників" мали б виникати неприємні флешбеки останніх протистоянь проти "вовків". Але цього разу йдеться не про них. Оновлений формат Кубка України наблизив до рівня "елітних" команд аматорські колективи, і от Полісся із села Ставки належить саме до їхнього переліку. Нехай і також походить із Житомирщини.

А взагалі це доволі віковий колектив, як для нашого футбол, бо заснований був аж у 1988 році, але на поточному відтинку його історії є лише аматорський рівень чемпіонату Київської області. Хоча спочатку "поліщуки" стабільно вигравали аналогічну першість власної області, однак повномасштабне вторгнення все змінило й у житті цього клубу також. У столичному регіоні на цьому рівні нині панує Калинівка, тож команді Ярослава Климчука важко зачепитись за "золото".

Проте в Кубку вона свій перший крок таки зробила — обіграла Ребел (3:0), після чого отримала такі "призові" під час жеребкування у вигляді чинного володаря трофею, що й суперникам би не побажала. Донецький Шахтар належить до дуже обмеженого переліку наших єврокубкових бійців, тож стадія 1/32 фіналу промайнула повз нього. І воно, насправді, для команди Арди Турана виключно на краще.

Бо "гірники" працювали на межі впродовж літа, і якби отримали ще одну гру до свого розкладу, то навіть резервістів могло б не вистачити на цю дистанцію. Проте цього разу без залучення тих, хто раніше з тих чи інших причин отримував менше ігрового часу, просто не обійтись. Позаду залишився нічийний матч проти харківського Металіста 1925 із гірким осадом (1:1), до речі — він теж відбувався у серці Житомирщини, а попереду в Шахтаря гра проти луганської Зорі вже наступного понеділка. Тож чекаємо на потужну ротацію, а там, можливо, і андердогам буде, за що зачепитись.

Досвіду гри на такому рівні у Полісся, із цілком зрозумілих причин, немає, але в складі команди Климчука є гравці, які навіть пов’язані з тим самим Шахтарем. Ідеться про півзахисника Сергія Горбунова, у кар’єрі якого також були Дніпро та СК Дніпро-1, Металіст та Карпати. Є також і Євген Задоя в центрі поля, якого ми добре пам’ятаємо за виступами за Колос, але й про Сергія Сімініна й його період у Волині ніхто не забуває. Тож досвідченим футболістам рівня УПЛ буде, про що розповісти своїм одноклубникам.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся Ставки: Пазенко — Мельничук, Руденко, Климчук, Максимець — Дучев, Задоя, Чернетський — Балатський, Головко, Горбунов.

Шахтар: Фесюн — Конопля, Назаріна, Марлон, Азарові — Глущенко, Криськів, Цуканов — Швед, Мейрелліш, Невертон.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА