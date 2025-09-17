Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев’ю матчу Кубка України, який відбудеться 17 вересня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка України-2025/26 Олександрія зіграє домашній матч проти київського Динамо.

ОЛЕКСАНДРІЯ — ДИНАМО КИЇВ

СЕРЕДА, 17 ВЕРЕСНЯ, 18:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО (СЛОВ’ЯНСЬК). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Як для настільки ранньої стадії змагань, така пара в кубковому розкладі — суцільна розкіш. А в минулому сезоні цей матч узагалі б викликав нечуваний ажіотаж. Проте ті славетні часи, вигравірувані "срібними" літерами, так і залишились у історії "поліграфів". Нині команді Кирила Нестеренка можна лише поспівчувати, що в статусі одного з учасників єврокубків від нашої країни вона пропустила перший раунд, а в другому жереб зіграв дуже злий жарт.

Київське Динамо перебуває на шлях захисту чемпіонського титулу на внутрішній арені й, вочевидь, хоче нам щось продемонструвати в кампанії Ліги конференцій УЄФА після провалів у кваліфікаціях турнірів вищих за рангом. Проте наразі команда Олександра Шовковського розмірковує лише про події на внутрішній арені, де минулі вихідні продемонстрували, що можуть виникати певні складнощі. Обіграти Оболонь у столичному дербі "біло-синім" так і не вдалось (2:2).

Натомість Олександрія в п’ятому турі навпаки вперше в цьому сезоні здобула перемогу, здолавши черкаський ЛНЗ на власному полі (4:1). Ще кілька тижнів тому вважалось, що в команди Віталія Пономарьова дуже непогана оборона, тож таку результативність від колективу з нулем залікових балів до цього ніхто не очікував. Як і ніхто не очікує, окрім фанатів "поліграфів", якогось видатного прориву в прийдешньому протистоянні.

А що залишається робити Олександру Шовковському? На тлі невдачі в єврокубках та втрати очок у попередньому матчі чемпіонату всі ці перемоги на старті нового сезону УПЛ якось раптово потьмяніли. Ще й ця не надто приємна історія з румунським новачком у нападі б’є по відношенням фанатів та клубу. Але Бленуце, судячи з усього, увійде до того складу Динамо, який ми звикли вже називати "резервним" або "кубковим". І що, що за іменами при цьому це цілком конкурентна добірка футболістів навіть на рівні боротьби за медалі УПЛ? Буде хоча б можливість подивитись на гру новачків із перших хвилин, якщо тренер вирішить ризикувати. А він має ризикувати, бо якось не вистачає свіжих вражень.

Матч Динамо та Оболоні вже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу киянам з коефіцієнтом 1,48. А перемогу Олександрії оцінюють в 7,10. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET – титульним партнером "біло-синіх"!

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Долгий — Скорко, Боль, Беїратче, Ндіка — Шостак, Фернандо, Мишньов — Жонатан, Кастільйо, Цара.

Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Буртник, Тіаре, Дубінчак — Михайленко, Рубчинський — Волошин, Шапаренко, Шола — Бленуце.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались 35 разів: 27 перемог Динамо Київ, дві — Олександрії, а ще шість матчів завершились унічию. Різниця голів — 20:84. Найбільші перемога Олександрії — 2:1 (2018) та 1:0 (2016), Динамо Київ — 6:0 (2017). Останній матч команди поміж собою провели на початку грудня минулого року — 3:0, перемога Динамо Київ із голами Дениса Попова та Владислава Ваната (дубль).

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.