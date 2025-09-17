Україна

Полтавський клуб знову обмежили у реєстрації гравців.

Ворскла зіткнулася з новим трансферним баном, який наклала Міжнародна федерація футболу (ФІФА). Інформація про це з’явилася на офіційному сайті організації.

Обмеження, запроваджене 16 вересня, діятиме протягом трьох наступних трансферних вікон, що забороняє Ворсклі реєструвати нових гравців.

Раніше цього року, у квітні та травні, клуб уже отримував три подібні заборони через невиконання фінансових зобов’язань перед колишніми гравцями. У липні ці обмеження було скасовано.

У сезоні Першої ліги Ворскла після шести турів посідає сьоме місце в турнірній таблиці.