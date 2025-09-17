Завершилися перші матчі 1/16 фіналу Кубка України.
Чернігів - Кривбас, фото: ФК Кривбас
17 вересня 2025, 15:42
У середу, 17 вересня, відбулися два матчі Кубка України.
ЛНЗ на виїзді зумів здолати Металіст і пройшов до наступного етапу.
Металіст — ЛНЗ 0:2
Голи: Танковський, 22, Ассінор, 54.
Кривбас лише в серії післяматчевих пенальті зумів здолати ФК Чернігів.
Чернігів — Кривбас 1:1 (1:3 пен)
Голи: Єгор Твердохліб, з пенальті, 45+1 (0:1). Вʼячеслав Койдан, 47 (1:1).
ФК Чернігів: 35. Максим Татаренко (к), 12. Єгор Картушов, 20. Дмитро Фатєєв, 38. Павло Шушко, 3. Максим Шумило (23. Олексій Зенченко, 87), 7. Дмитро Мироненко (8. Артур Бибік, 60), 10. Вʼячеслав Койдан (11. Андрій Новіков, 66), 6. Єгор Шалфєєв, 13. Джіліндо Безгубченко (17. Владислав Чабан, 66), 33. Андрій Порохня, 9. Дмитро Кулик (14. Дмитро Сахно, 87).
Кривбас: 12. Олександр Кемкін — 2. Ян Юрчец, 6. Бакарі Конате, 3. Карлос Рохас (4. Володимир Вілівальд, 75), 16. Тьяго Боржес — 27. Андрусв Араухо (24. Володимир Мулик, 87), 94. Максим Задерака (к) (8. Ярослав Шевченко, 70), 11. Єгор Твердохліб, 18. Бар Лін (21. Олександр Каменський, 75), 7. Глейкер Мендоза – 10. Артур Микитишин (9. Карлос Парако, 70).
Попереджень: ... — ...
Наступні матчі дня