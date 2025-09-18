Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 18 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому запорізький СК Металург зустрінеться з Фенікс-Маріуполь.

Поєдинок пройде в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу СК Металург — Фенікс-Маріуполь:

Після п’яти матчів Першої ліги СК Металург здобув чотири очки і займає четверте з кінця місце у таблиці, а у Фенікса-Маріуполь сім балів після шести ігор та десята позиція відповідно. Запорожці до цього вибили Фазенду (1:0), тоді як Фенікс-Маріуполь здолав Ужгород (2:1).