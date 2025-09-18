Україна

Аналіз резонансних рішень арбітрів п’ятого туру УПЛ.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному YouTube-каналі опублікувала коментар очільника арбітражу Ніколи Ріццолі, який розібрав окремі скандальні епізоди, які стались у п’ятому турі Прем’єр-ліги.

Особливу увагу при цьому було приділено моменту наприкінці столичного дербі поміж Оболонню та Динамо, коли свисток головного арбітра Дениса Шурмана через фол нападника "біло-синіх" Назара Волошина зупинив вихід "пивоварів" до небезпечної контратаки.

"Арбітр бачить фол нападника Динамо номер дев’ять, який стрибнув, щоб поборотись за м'яч, але робить це явно із запізненням, витягнувши праву руку.

Спочатку арбітр, здається, намагається скористатись правилом переваги, але потім зупиняє гру, вважаючи, що захисник зазнав контакту з його головою за мить до того, як нападник Оболоні отримує м'яч у потенційно перспективній атаці, хоча правило переваги на цій частині поля застосовуються вкрай рідко.

У цьому випадку арбітр не дочекався, не зачекав трохи довше, щоб оцінити важливість розвитку подальших подій, дозволивши продовжити гру та надавши перевагу команді, на якій спочатку було скоєно фол. Ситуація поза протоколом відеоасистента арбітра".

Також у полі зору Ріццолі перебував матч за участі харківського Металіста 1925 та донецького Шахтаря (1:1), зокрема — епізоди з пенальті у ворота "жовто-синіх" за контакт Аліссона та Олександра Мартинюка та гол Івана Калюжного наприкінці зустрічі.

"Гранична ситуація, коли нападник номер "30" (Шахтар) різко розвернувся у протихід супернику, а захисник номер "24" (Металіст 1925) виконав підкат, щоб заблокувати його потенційну передачу м'яча.

Завжди важко визначити, чи падіння нападників спричинені різким розворотом, який спричинив втрату рівноваги, чи будь-яким контактом із захисниками. Із цих причин ми обмежуємося твердженням, що хоча контакт виглядає легким, арбітр знаходиться в оптимальному положенні для прийняття рішення і що всі доступні зображення не доводять його помилку, оскільки всі вони дуже зернисті.

З цієї причини у відеоасистента арбітра немає іншого вибору, окрім як залишити в силі призначене пенальті, а отже і рішення арбітра. Цей епізод комітет арбітрів також пропонує вам переглянути у форматі перемовин команди арбітрів, які працювали на цьому матчі…".

Щодо епізоду з пенальті: "Це ще одна дуже специфічна ситуація, тому що щоразу, коли ми говоримо про лінію огляду або перешкоду супернику, критерії дуже важко інтерпретувати. У цій ситуації ми не говоримо про лінію огляду, тому що воротар може бачити, коли було нанесено удар по м'ячу і чітко бачить його траєкторію.

Обговорення в цьому випадку обмежується спробою зрозуміти, чи був воротар обмежений під впливом під час свого сейву рухом нападника, який незважаючи на спроби не втручатися у гру, робить рух у напрямку траєкторії м'яча, який проходить за його спиною.

Критерії, які допоможуть зробити цю інтерпретацію якомога об'єктивнішою: відстань гравця поза грою від воротаря, географічне розташування позиції. Чим ближчими до воріт, тим більше підлягає це покаранню. Відстань, із якої виконується удар, відстань між гравцем поза грою та траєкторією м'яча, вплив гравця на траєкторію м'яча, тобто чи перетинає гравець траєкторію м'яча відносно огляду воротаря.

Дотримуючись цих критеріїв, а отже, і рекомендацій FIFA та УЄФА, позиція гравця мала би вважатися такою, що підлягає покаранню.

Однак ми повторюємо, що оцінити фактичний вплив удару чи чогось іншого, особливо коли йдеться про сейв воротаря, який стрибає, завжди дуже складно. З огляду на зазначені причини та критерії, відеоасистент арбітра правильно вчинив, рекомендуючи арбітру перегляд на полі через складність динаміки, тим самим надаючи арбітру можливість краще оцінити критерії та прийняти найбільш прийнятне рішення".