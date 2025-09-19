Україна

Генеральний директор Шахтаря ексклюзивно для Football.ua поділився баченням щодо ситуації із арбітражем в Україні.

Після матчу 1/16 фіналу Кубка України з футболу Полісся (Ставки) – Шахтар в українському футболі знову загострилася тема об'єктивного суддівства.

Ледь вщухли дискусії після матчу 5-го туру УПЛ Металіст 1925 – Шахтар (1:1), як у середу виникла нова суперечлива ситуація: на 74-й хвилині матчу Полісся (Ставки) – Шахтар арбітр скасував взяття воріт номінальних господарів після удару Ізакі.

Football.ua звернувся до генерального директора ФК Шахтар Сергія Палкіна із проханням прокоментувати ситуацію, що склалася із суддівськими рішеннями в останніх матчах донецького клубу.

"Я розумію звідки йде замовлення. Але я хочу, щоб у цій ситуації публічно і прозоро розібралось керівництво УАФ. Ми завжди виступали і виступаємо за рівні умови для всіх клубів, незалежно хто це: Шахтар, Динамо або Рух. Нам не потрібна допомога арбітрів — ми вимагаємо лише безстороннього, справедливого ставлення.

На жаль, у кожному другому матчі з нашою участю ми бачимо системні помилки суддів. І це вже не питання випадковості. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, це приведе до великого скандалу міжнародного рівню. Тому що велика кількість провідних міжнародних ЗМІ цікавляться чемпіонатом України під час війни.

Я сподіваюся, що ті, хто курує арбітраж у нашій країні, усвідомлюють наслідки та без зволікань наведуть порядок, довівши, що вони справді компетентні у своїй сфері відповідальності", – сказав Сергій Палкін.