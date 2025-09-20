Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та рівненський Верес.

Ковалівський Колос та рівненський Верес відкриватимуть у Ковалівці шостий тур української Прем'єр-ліги.

Руслан Костишин, після перемоги над луганською Зорею (3:1), залучив до стартового складу Бурду в центрі оборони.

Олег Шандрук, на тлі перемоги над Кудрівкою (2:0), використав із перших хвилин Кльоца в центрі поля.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Климчук, Гусол.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Рухадзе, Бондаренко, О. Демченко, А. Краснічі, Безручук, Денисенко, Третьяков, Кане, Оєвусі, Салабай.



Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Харатін, Гончаренко, Сміян — Куція, Кльоц, Бойко, Шарай — Веслі.

Запасні: Кожухар, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Вовченко, Корнійчук, Кучеров, Годя, Айдін, Стень, Нонго, Воллі.



Гра Колос — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.