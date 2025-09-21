Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 21 вересня, розпочавшись о 15:30.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 черкаський ЛНЗ на своєму полі прийме львівський Рух.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[9] ЛНЗ — РУХ [16]

НЕДІЛЯ, 21 ВЕРЕСНЯ, 15:30. ЧЕРКАСИ-АРЕНА, ЧЕРКАСИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АРТЕМ МИХАЙЛЮК (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Черкаський ЛНЗ у досить гарній формі розпочав сезон, незважаючи на те, що у міжсезоння команду очолив колишній головний тренер Руху – Віталій Пономарьов, який вже створив собі репутацію якісного фахівця з роботи із молодими гравцями.

Пономарьов після приходу до черкаського клубу забрав кілька гравців львівської команди до себе, зокрема Дмитра Ледвія, Романа Дідика, Олега Горіна, Євгена Пастуха, а також Артура Рябов. Так, не всі вони вибороли місця у стартовому складі, але вже можна зробити висновок, що вони посилили конкуренцію у складі ЛНЗ.

ЛНЗ розпочав новий сезон із нульової нічиї з Зорею, після чого здобув три перемоги поспіль — проти Епіцентру (1:0) та Полісся (2:0) в УПЛ, а також у Кубку з Пробієм (1:0). Однак потім були дві поразки від Вереса (0:2) та Олександрії (1:4), але черкаській команді вдалося реабілітуватися перемогою в Кубку на минулому тижні, де був обіграний Металіст (2:0), що подарувало ЛНЗ путівку до 1/8 фіналу турніру.

Загалом зараз ЛНЗ показує досить пристойний футбол із новими ідеями нового головного тренера і поки що команда впевнено тримається в середині турнірної таблиці УПЛ, чого не можна сказати про львівський Рух, який просто провалив старт нинішньої кампанії.

Команда Івана Федика розпочала сезон перемогою над дебютантом Полтавою (2:1), проте потім програла чотири матчі поспіль у чемпіонаті, поступившись Динамо (1:5), Оболоні (1:2), Металісту 1925 (0:2) та Епіцентру (0:1). За весь цей час була лише перемога у Кубку України проти аматорського колективу Корміла (2:1).

Наразі стоїть головне питання: наскільки міцно довіряє керівництво Федику та скільки часу йому дано на створення нової команди. Питання про відставку після такого жахливого старту сезону виникають самі собою і тут нічого не вдієш. Єдиний вихід із ситуації – це перемоги та залікові очки. Чи зможе Федик відібрати очки у свого "старшого" друга — подивимося, але надій поки що малувато...

ЦІКАВІ ФАКТИ

- ЛНЗ може 20 раз зіграти внічию в УПЛ;

- Рух може здобути 40 перемогу або провести 50 безгольовий матч в УПЛ;

- програшна клубна рекордна серія Руху триває в чемпіонаті чотири гри;

- програшна серія ЛНЗ продовжується в УПЛ дві гри;

- пропускна серія рухівців триває в чемпіонаті сім ігор — 13 голів;

- головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов в минулому чемпіонаті очолював саме Рух;

- новачки ЛНЗ Дмитро Ледвій, Роман Дідик, Артур Рябов, Олег Горін та Євгеній Пастух в минулому сезоні виступали саме за Рух;

- 100 матч в УПЛ може провести Остап Притула (Рух), 50 — Олег Горін (ЛНЗ).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛНЗ: Ледвій — Кузик, Дайко, Муравський, Пасіч — Дідик, Нонікашвілі, Яшарі — Ейнел Суареш, Беннетт, Ассінор.

Рух: Гарета — Оях, Холод, Слюбик, Едсон — Підгурський, Притула, Рейляну — Сантос, Квасниця, Фаал.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА