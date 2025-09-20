Україна

Полісся впевнено обіграло Кудрівку

Новачки УПЛ не можуть виграти в четвертому матчі поспіль, тоді як у команди Руслана Ротаня видніється перша успішна серія в сезоні.

Полісся — Кудрівка, фото УПЛ

Полісся — Кудрівка, фото УПЛ



Полісся — Кудрівка 2:0

Голи: Велетень, 60, Гайдучик, 82



Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський (Бескоровайний, 85), Шепелєв (Йосефі, 69), Бабенко — Брагару (Гуцуляк, 60), Філіппов (Гайдучик, 69), Велетень (Назаренко, 60).



Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Рогозинський (Мельничук, 87) — Сторчоус, Лосенко — Козак (Світюха, 72), Коркішко (Пушкарьов, 64), Морозко (Тотовицький, 64) — Лєгостаєв (Фрімпонг, 72).