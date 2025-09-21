Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та харківський Металіст 1925.

СК Полтава та харківський Металіст 1925 зіграють у шостому турі української Прем'єр-ліги в Кропивницькому.

Павло Матвійченко, після нічиєї проти львівських Карпати (1:1), залучив до стартового складу Савенкова та Ходулю в центрі оборони, тоді як Оніщенко гратиме в центрі поля.

Младен Бартулович, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (1:1), використав із перших хвилин Арі на правому фланзі атаки.

СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Савенков, Ходуля, Кононов — Місюра — Одарюк, Оніщенко, Хахльов, Галенков — Вівдич.

Запасні: Мінчев, Коцюмака, Плахтир, Стрельцов, Шевченко, Комарницький, Зіняр.



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Литвиненко, Калюжний, Калітвінцев — Арі, Петер, Рашиця.