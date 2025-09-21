Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та харківський Металіст 1925.
Арі Моура, фото ФК Металіст 1925
21 вересня 2025, 12:16
СК Полтава та харківський Металіст 1925 зіграють у шостому турі української Прем'єр-ліги в Кропивницькому.
Павло Матвійченко, після нічиєї проти львівських Карпати (1:1), залучив до стартового складу Савенкова та Ходулю в центрі оборони, тоді як Оніщенко гратиме в центрі поля.
Младен Бартулович, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (1:1), використав із перших хвилин Арі на правому фланзі атаки.
СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Савенков, Ходуля, Кононов — Місюра — Одарюк, Оніщенко, Хахльов, Галенков — Вівдич.
Запасні: Мінчев, Коцюмака, Плахтир, Стрельцов, Шевченко, Комарницький, Зіняр.
Запасні: Проценко, Соловей, Капінус, Чурко, Салюк, Антюх, Когут, Кондратюк, Карпізін, Снурніцин, Мба, Король.
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Литвиненко, Калюжний, Калітвінцев — Арі, Петер, Рашиця.
Гра СК Полтава — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.