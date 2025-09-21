СК Полтава та харківський Металіст 1925 зіграють у шостому турі української Прем'єр-ліги в Кропивницькому.

Павло Матвійченко, після нічиєї проти львівських Карпати (1:1), залучив до стартового складу Савенкова та Ходулю в центрі оборони, тоді як Оніщенко гратиме в центрі поля.

Младен Бартулович, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (1:1), використав із перших хвилин Арі на правому фланзі атаки.

СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Савенков, Ходуля, Кононов — Місюра — Одарюк, Оніщенко, Хахльов, Галенков — Вівдич.

Запасні: Мінчев, Коцюмака, Плахтир, Стрельцов, Шевченко, Комарницький, Зіняр.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Литвиненко, Калюжний, Калітвінцев — Арі, Петер, Рашиця.

Запасні: Проценко, Соловей, Капінус, Чурко, Салюк, Антюх, Когут, Кондратюк, Карпізін, Снурніцин, Мба, Король.

Гра СК Полтава — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.