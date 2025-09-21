Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та львівський Рух.

Черкаський ЛНЗ та львівський Рух зіграють у шостому турі української Прем'єр-ліги на черкаському Центральному.

Віталій Пономарьов, після поразки від Олександрії (1:4), залучив до стартового складу Паламарчука в рамці воріт, тоді як Горін гратиме в центрі оборони, Рябов розташується в центрі поля, а Проспер виступатиме праворуч в атаці.

Іван Федик, на тлі поразки від кам'янець-подільського Епіцентру (0:1), використав із перших хвилин Копину праворуч у захисті, тоді як Слюсар гратиме в центрі поля.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Дідик, Кузик — Яшарі, Рябов, Танковський — Проспер, Ассінор, Ейнел.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Каплієнко, Драмбаєв, Дайко, Кисіль, Нонікашвілі, Пастух, Авагімян, Подоляк, Кравчук, Беннетт.



Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Роман — Слюсар, Притула, Едсон — Квасниця, Фаал, Клайвер.

Запасні: Клименко, Левицький, Рейляну, Алмазбеков, Бойко, Кітела, Руніч, Лях, Квас.



Гра ЛНЗ — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.