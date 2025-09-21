Україна

Команда Івана Федика вперше в історії клубу програла п'ять матчів поспіль у чемпіонаті.

Недільна частина шостого туру української Прем’єр-ліги продовжувалась матчем у Черкасах поміж місцевим ЛНЗ та львівським Рухом. І насправді за цією, на перший погляд, не надто привабливою афішою приховувалась геть непересічна історія для нашого футболу. Усе оберталось навколо постаті нинішнього головного тренера "бузкових" Віталія Пономарьова, результатом діяльності якого свого часу й став "жовто-чорний" колектив, яким ми його бачили останніми роками.

Але цього разу обійшлось без сентиментів, хоча й певна принциповість дуелі таки відчувалась. Іван Федик, напевно, мав доводити всім присутнім, що його невдалий старт другої каденції — це лише прикра випадковість. А отже Рух намагався виглядати точно не менш цікавим за суперників. Принаймні, так здавалось на перших хвилинах, коли "жовто-чорні" навіть швидше за ЛНЗ створили гольовий момент за участі Фаала, який розім’яв Паламарчука ударом головою. У останнього, до речі, був дебют у чемпіонаті за господарів поля.

І загалом гра складалась таким чином, що безпосередньої участі воротаря черкаського клубу в ній було небагато. Максимум — треба було знімати верхові передачі з флангів, тоді як партнери Паламарчука в нападі довго запрягали, але зрештою на 32 хвилині зусиллями ні кого іншого, як Яшарі, побували собі вихід до контратаки на правий фланг, і Проспер на шаленій швидкості промчав повз захисників та голкіпера аж до порожніх воріт.

Заміни від Федика на початку другого тайму були прогнозованими, тож і суперникам не склало труднощів під них підлаштуватись. "Жовто-чорні" не запам’ятались якимись особливими діями всередині чужого штрафного, тоді як Беннетт мав аж дві нагоди піймати їх на контратаках через лівий фланг, але своїми шансами не скористався. Утім, і цього вистачило для того, щоб антирекордна клубна серія поразок Руху набрала чинності.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме криворізький Кривбас, а львівський Рух проведе домашній матч проти донецького Шахтаря.

ЛНЗ — Рух 1:0

Гол: Проспер, 32



ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Дідик, Кузик — Яшарі (Нонікашвілі, 79), Рябов, Танковський (Пастух, 62) — Проспер, Ассінор (Кравчук, 86), Ейнел (Беннетт, 62).



Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Роман (Лях, 68) — Слюсар (Рейляну, 46), Притула, Едсон — Квасниця (Руніч, 82), Фаал (Квас, 89), Клайвер (Кітела, 46).



Попередження: Проспер — Клайвер, Едсон