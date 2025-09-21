Україна
21 вересня 2025, 20:07
Епіцентр та Кривбас видали фантастичний матч із дев'ятьма голами
Головний матч вікенду в Європі відбувався саме в Тернополі.
Епіцентр — Кривбас, фото УПЛ
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Епіцентр — Кривбас 4:5
Голи: Сіфуентес, 8 (пен.), Супряга, 11, Сидун, 79, Борячук, 89 — Мендоза, 3, 39, Твердохліб, 25, Парако, 47, Микитишин, 65
Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, С. Кристін (Янаков, 46) — Себеріо (Борячук, 71), Запорожець (Миронюк, 46), Джеоване (Беженар, 56) — Сіфуентес, Супряга (Сидун, 14), Кирюханцев.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Араухо, Твердохліб — Микитишин (Каменський, 78), Парако, Мендоза (Лін, 78).
Попередження: Вілівальд, Білик — Кемкін