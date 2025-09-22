Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 22 вересня та розпочнеться о 18:00.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 донецький Шахтар зіграє домашній матч проти луганської Зорі.

ШАХТАР — ЗОРЯ

ПОНЕДІЛОК, 22 ВЕРЕСНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Східноукраїнське дербі. На жаль, черговий рік поспіль за межами рідних регіонів проведуть його ці два принципові суперники. Для обох при цьому сезон розпочався достатньо складно, але з різних причин. "Гірники" через участь у ранніх стадіях єврокубкової кваліфікації були змушені форсувати свою підготовку до сезону й не дивно, що в підсумку на початку виглядали на голову сильнішими за своїх суперників.

Це лише потім команда Арди Турана почала збавляти оберти, бо з такою інтенсивністю появи травм у футболістів основного складу можна було загнати самих себе в дуже глибоку яму. На щастя, для фанатів Шахтаря, цього не сталось. "Гірники" здобули право на участь у дебютному для них розіграші Ліги конференцій і вже за пару тижнів стартують у його основному раунді. Але спочатку поговоримо про чемпіонат.

А тут у Шахтаря вже було дві втрати очок у п’яти зіграних турах у вигляді нічийних результатів проти Карпати (2:2) та Металіста 1925 (1:1) у виїзних матчах. І там, і там, керівництво донеччан жалілось на суддівство після завершення протистоянь, але очок до турнірної таблиці додаткових за це ніхто не накине. А там ситуація така, що в минулому турі треба було знову вирівнятись із Динамо, а Шахтар натомість утратив важливі залікові бали в черговій скандальній грі за участі харківського суперника в Житомирі.

А потім Шахтар зіграв посеред тижня кубковий матч проти команди, про існування якої більшість гравців "помаранчево-чорних" дізнались лише під час жеребкування. Однак аматорське Полісся Ставки в підсумку поступилось лише мінімально (0:1) складу команди Турана, який сміливо можна було назвати резервним. Тож жодної додаткової інформації з тієї гри в контексті прийдешньої зустрічі використати не вдасться.

Для луганської Зорі тим часом участь у кубковому турнірі завершилась у День Державного прапора України в Одесі та на поразці Чорноморцю відповідно (1:2), тож нічим посеред тижня команда Віктора Скрипника себе не обтяжувала. Воно й добре для неї, бо гра проти Колоса вихідними до цього була помітно складною (1:3), тож і відновлення від неї мало б бути належним. Щось накшталт поразки від Кривбасу нещодавньої (2:3), але з меншою інтенсивністю.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Педріньйо да Сілва.

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко, Попара, Мічин — Слесар, Будківський, Горбач.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались в офіційних матчах 85 разів — 57 перемог Шахтаря, 14 — Зорі, а ще 14 зустрічей завершились унічию. Різниця голів — 173:74. Найбільша перемога Шахтаря — 7:1 (2015), Зорі — 5:1 (1970).

ЦІКАВІ ФАКТИ

Шахтар може пропустити 300 гол (наступний) або зазнати 40 поразки на власному полі в чемпіонаті.

Шахтар не програє в УПЛ у домашніх іграх 10 матчів поспіль: п’ять перемог, п’ять нічиїх.

Шахтар забиває 15 матчів УПЛ поспіль — 43 голи.

Зоря пропускає 10 гостьових матчів чемпіонату поспіль — 16 голів.

Зоря зіграє 40 гру на виїзді з Віктором Скрипником на чолі в УПЛ.

Пилип Будківський (Зоря) може провести 250 матч чемпіонату.

Дмитро Різник (Шахтар) може зіграти 50 "сухий" матч, Микита Турбаєвський (Зоря) — 10.

Пилип Будківський (Зоря) може забити 55 гол в УПЛ, Дмитро Криськів — 15, Єгор Назарина (обидва Шахтар) — 10.

ПОТОЧНА ФОРМА