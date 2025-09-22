Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 вересня 2025 року.

Кам’янець-подільський Епіцентр у матчі шостого туру української Прем'єр-ліги в Тернополі поступився криворізькому Кривбасу (4:5).

Команди видали один із найбільш результативних матчів "елітної" першості за останні роки, який починався з трьох голів уже за 11 стартових хвилин.

При цьому колектив Сергія Нагорняка вів за рахунком, але з часом драматично втратив власну перевагу й вийшов на відставання в три м’ячі від суперників у другому таймі.

Проте й на останніх хвилинах було гаряче — Епіцентр відіграв два з цих трьох м’ячів і мав шанси повторити рекорд результативності для "елітної" першості.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Кривбас у рамках шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Епіцентр — Кривбас 4:5

Голи: Сіфуентес, 8 (пен.), Супряга, 11, Сидун, 79, Борячук, 89 — Мендоза, 3, 39, Твердохліб, 25, Парако, 47, Микитишин, 65

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, С. Кристін (Янаков, 46) — Себеріо (Борячук, 71), Запорожець (Миронюк, 46), Джеоване (Беженар, 56) — Сіфуентес, Супряга (Сидун, 14), Кирюханцев.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Араухо, Твердохліб — Микитишин (Каменський, 78), Парако, Мендоза (Лін, 78).

Попередження: Вілівальд, Білик — Кемкін