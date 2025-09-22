Київська Оболонь та львівські Карпати зіграють у шостому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Оболонь-Арена.

Олександр Антоненко, після нічиєї в дербі проти Динамо (2:2), залучив до стартового складу Устименка в нападі.

Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти СК Полтава (1:1), використав із перших хвилин Домчака в рамці воріт, тоді як Бабогло гратиме в центрі оборони, а Краснопір розташується на вістрі атаки.

Оболонь: Федорівський — Суханов, Семенов, Ломницький, Дубко, Є. Шевченко — Кулаковський, Чех, Черненко — Нестеренко, Устименко.

Запасні: Сташків, Чеботарьов, Бичек, Грисьо, Ільїн, Козлов, Є. Пасіч, Приймак, Прокопенко, Слободян, Теслюк, Фещенко.

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Вітор, Краснопір, Костенко.

Запасні: Мисак, Фабі, Ігор, Чабан, Федор, Клименко, Карабін, Танда, Паласіос, Педрозу.

Гра Оболонь — Карпати почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.