Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та львівські Карпати.

Київська Оболонь та львівські Карпати зіграють у шостому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Оболонь-Арена.

Олександр Антоненко, після нічиєї в дербі проти Динамо (2:2), залучив до стартового складу Устименка в нападі.

Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти СК Полтава (1:1), використав із перших хвилин Домчака в рамці воріт, тоді як Бабогло гратиме в центрі оборони, а Краснопір розташується на вістрі атаки.

Оболонь: Федорівський — Суханов, Семенов, Ломницький, Дубко, Є. Шевченко — Кулаковський, Чех, Черненко — Нестеренко, Устименко.

Запасні: Сташків, Чеботарьов, Бичек, Грисьо, Ільїн, Козлов, Є. Пасіч, Приймак, Прокопенко, Слободян, Теслюк, Фещенко.



Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Вітор, Краснопір, Костенко.