22 вересня 2025, 15:43
Карпати з шостої спроби здобули першу перемогу в сезоні УПЛ
Команда Владислава Лупашка на виїзді впоралась з Оболонню.
Оболонь — Карпати, фото УПЛ
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Карпати 0:2
Голи: Ломницький, 5 (авт.), Бабогло, 52
Оболонь: Федорівський — Суханов (Теслюк, 67), Семенов, Ломницький (Приймак, 46), Дубко, Є. Шевченко — Кулаковський (Слободян, 67), Чех, Черненко (Бичек, 80) — Нестеренко, Устименко (Ільїн, 46).
Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Чачуа, Альварес (Танда, 76), Бруніньйо (Федор, 90+4) — Вітор (Фабі, 90+4), Краснопір (Карабін, 90+4), Костенко (Ігор, 83).
Попередження: Черненко, Ільїн — Альварес, Краснопір